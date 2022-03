Stupiti, sorpresi... come portieri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stupiti, sorpresi... come portieri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SPIAZZATI

Significato/Curiosita : Stupiti, sorpresi... come portieri

Altre definizioni con stupiti; sorpresi; come; portieri; Stupefatti, sorpresi ; sorpresi sul fatto; come la riviera in Romagna o in Puglia; Onorabile come l età di un centenario; L Edmond astronomo inglese di una nota come ta; Cotto allo spiedo... come un pollo da asporto; A volte salvano i portieri ; Le difendono i portieri ; Li calzano i portieri ; Una prodezza da portieri ; Cerca nelle Definizioni