Lo è lo studente che non passa l anno scolastico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è lo studente che non passa l anno scolastico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BOCCIATO

Significato/Curiosita : Lo e lo studente che non passa l anno scolastico

Del percorso scolastico, al punteggio di credito scolastico, rispettando le fasce corrispondenti alla media dei voti riportati dallo studente nello scrutinio...

Delug). anni dopo hitler si sfogherà con albert speer dicendo che era stato bocciato "...da una cricca di professori ebrei e che l'avrebbero pagata cara", il... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

