Strumento musicale simile alla cornamusa - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : ZAMPOGNA

Significato/Curiosita : Strumento musicale simile alla cornamusa

La cornamusa è uno strumento musicale aerofono a serbatoio (o aerofono a sacco). il suonatore riempie d'aria una sacca di pelle dalla quale partono canne...

La piva. la zampogna ha antiche origini: è probabile una sua discendenza dagli "auloi" greci, si conoscono due tipi diversi di zampogna: una con canne... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

