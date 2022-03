Stato del Centroamerica associato agli USA - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stato del Centroamerica associato agli USA. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PORTORICO

Significato/Curiosita : Stato del centroamerica associato agli usa

Appartenente alla famiglia delle cactacee, originaria del centroamerica ma naturalizzata in tutto il bacino del mediterraneo, soprattutto nelle zone di sicilia...

Spagnolo e in inglese puerto rico), noto anche come portorico, ufficialmente stato libero associato di portorico (in spagnolo: estado libre asociado de puerto... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

