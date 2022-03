Vi stanno libri allineati e soprammobili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi stanno libri allineati e soprammobili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SCAFFALE

Significato/Curiosita : Vi stanno libri allineati e soprammobili

Un qualsiasi soprammobile. il popolo insorse per il grave oltraggio e, appoggiato dai conti manzoni e dal clero, mise in fuga i soldati e si impossessò...

Per numero sequenziale di accesso, la collocazione fissa, a scaffale aperto, a scaffale chiuso, in magazzino, orizzontale, verticale, parallela, bibliometrica... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

