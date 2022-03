Si spendono anche con la carta di credito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si spendono anche con la carta di credito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SOLDI

Significato/Curiosita : Si spendono anche con la carta di credito

la carta di credito è un tipo di carta di pagamento cioè uno strumento di pagamento elettronico, costituito da una carta di materia plastica. dispone...

Disambiguazione – "soldi" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi soldi (disambigua). il denaro o moneta o anche soldi secondo le scienze... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Altre definizioni con spendono; anche; carta; credito; Si spendono a Copenaghen; Si spendono a Mosca; Si spendono nello sport; Si spendono a Osaka; Lo sono le mosche bianche ; Induce a entrare dal pasticciere anche se non si vorrebbe; Colorato a striscie bianche e nere; anche , inoltre, nel linguaggio burocratico; La colla bianca liquida usata per la carta pesta; Rappresentazione di un edificio su carta ; Quello della carta igienica è fatto di cartone; Diffuso marchio di carta assorbente e igienica; Lo riscuote il credito re; Titolo di credito simile all assegno; Approfittano dell anonimato per lanciare offese, insulti e discredito sui social; Vigila sui nostri istituti di credito ; Cerca nelle Definizioni