Specialità di Fiona May: salto __ - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : INLUNGO

Significato/Curiosita : Specialita di fiona may: salto __

fiona winsome marcia may (slough, 12 dicembre 1969) è un'ex lunghista, triplista e attrice britannica naturalizzata italiana. nel corso della propria carriera...

La podrida è una gustosa specialità spagnola; Una specialità della cucina austro-tedesca; La specialità sportiva di Sofia Goggia; Tipica specialità della cucina francese; Pone in risalto le doti tecniche del pianista; Lo è sempre un salto nel buio; Un salto difficile a farsi; L inizio dell assalto