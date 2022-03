Il solo porto giordano sul Mar Rosso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il solo porto giordano sul Mar Rosso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : AQABA

Significato/Curiosita : Il solo porto giordano sul mar rosso

Di rilievo è il giordano, storicamente conteso con israele, che sfocia nel mar morto. lo sbocco meridionale sul mar rosso ha come porto principale aqaba...

Luogo due essenziali incontri tesi a costituire la umma islamica, vedi al-'aqaba. aqaba (in arabo: , al-aqaba; nome adattato parzialmente in akaba... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

