È scarsa se c è disaccordo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È scarsa se c è disaccordo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : COESIONE

Significato/Curiosita : E scarsa se c e disaccordo

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi coesione (disambigua). in fisica la coesione (dal latino cohaerere: essere congiunto, attaccato, stare... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Altre definizioni con scarsa; disaccordo; È scarsa se c è nebbia; scarsa mente illuminato; scarsa , esigua; scarsa , difficile a trovarsi; E' scarsa se c'è disaccordo ; Manifestazione di disaccordo ; disaccordo ... gustativo!; Cerca nelle Definizioni