Il sangue che torna al Cuore - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : VENOSO

Significato/Curiosita : Il sangue che torna al cuore

vedi cuore (disambigua). il cuore è un organo muscolare, che costituisce il centro motore dell'apparato circolatorio e propulsore del sangue e della...

Sangue venoso da quello arterioso, attribuendo a ciascuno funzioni distinte. secondo galeno la crescita e l'energia derivano dal sangue venoso creato... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

