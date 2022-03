I salti dell umore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I salti dell umore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : I salti dell umore

Associativi, come la paralogia, la tangenzialità, le risposte di traverso, i "salti di palo in frasca"; disturbi di contenuto del pensiero: ideazione prevalente...

Amperometrici. sbalzo – in architettura, una disposizione alternata di pietre (nel caso di archi) o di superfici facendo sì che si creino degli sbalzi fra un...