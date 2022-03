Rullano prima di un annuncio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rullano prima di un annuncio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TAMBURI

Significato/Curiosita : Rullano prima di un annuncio

In castiglia la prima squadra di basket è stata creata nel 1932 da ángel cabrera, che il 19 novembre del 1930 mette un annuncio su un giornale per trovare...

Vedi tamburo (disambigua). disambiguazione – "tamburi" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi tamburi (disambigua). si definisce tamburo uno... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Altre definizioni con rullano; prima; annuncio; rullano sulle piste; rullano prima del decollo; Frullano in testa; Frullano ... in alto; Luce nel cielo prima dell alba; Governarono Milano prima dei Visconti; Uno stadio prima del feto; prima ti che strillano: scimmie __; L annuncio d un film in uscita; L annuncio d un concorso pubblico; L annuncio d un film; Un annuncio pubblicitario anonimo che crea aspettative; Cerca nelle Definizioni