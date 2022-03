Un rilievo del terreno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un rilievo del terreno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ALTURA

Significato/Curiosita : Un rilievo del terreno

In agronomia e pedologia, la tessitura è la proprietà fisica del terreno che lo identifica in base alla composizione percentuale delle sue particelle...

altura – film del 1949 diretto da mario sequi altura – freguesia di castro marim (portogallo) altura – comune della provincia di castellón (spagna) altura... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Altre definizioni con rilievo; terreno; Nervatura in rilievo delle volte gotiche; Nervatura in rilievo delle volte a crociera; Persona di rilievo ; Impronta ricavata da una figura in rilievo ; Arare il terreno incolto; Sostanze atte a nutrire il terreno ; Le lasciano gli animali sul terreno ; Grande terreno coltivato o usato per pascoli;