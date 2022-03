Un rifugio che costa molti voli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un rifugio che costa molti voli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : NIDO

Significato/Curiosita : Un rifugio che costa molti voli

Guerra sporca, (1976-1983), molti dissidenti furono uccisi dai soldati annegandoli nel fiume (desaparecidos), con i cosiddetti voli della morte. il gigante...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi nido (disambigua). il nido è un luogo di rifugio costruito da molti animali per proteggere le... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

