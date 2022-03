I resti dei Santi conservati con venerazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I resti dei Santi conservati con venerazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RELIQUIE

Significato/Curiosita : I resti dei santi conservati con venerazione

Punto di vista religioso, invece, vi sono appunto conservati i resti dei due patroni di brescia, i santi faustino e giovita, più quelli di sant'onorio e...

Cosa essi usarono. si parla di reliquie da contatto nel caso di oggetti che sono stati a contatto con altre reliquie del santo; quest'uso ha permesso... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

