Rendeva invisibile chi lo portava - Cruciverba

Soluzione 12 lettere : ANELLO DI GIGE

L'aereo invisibile (a volte chiamato anche jet invisibile o l'invisibile aereo robot) è il venerabile, anche se ora raramente utilizzato, mezzo di trasporto...

L'anello di gige è un oggetto magico menzionato da platone nel secondo libro del suo dialogo la repubblica. questo anello garantiva il potere di diventare... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Altre definizioni con rendeva; invisibile; portava; Comprendeva tre manipoli; Azienda che comprendeva anche l'Agip; Comprendeva gran parte del Portogallo; Si prendeva no cura dei neonati; Aereo militare invisibile ai radar; Calzino... invisibile ; Creò l'uomo invisibile ; Fa vedere I'invisibile ; I beni che la moglie portava al matrimonio; Si portava in testa; Una volta li... portava no solo gli uomini; Lo portava il ragazzo in un brano di Little Tony;