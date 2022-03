Razza canina da guardia di origine tedesca ted - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Razza canina da guardia di origine tedesca ted. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DOBERMANN

Significato/Curiosita : Razza canina da guardia di origine tedesca ted

Il cão de água português è una razza di cane d'acqua di origine portoghese. di origini antiche, per le sue doti natatorie fu considerato un «cane marinaio»...

Diretto da jan kounen, vedi dobermann (film). disambiguazione – se stai cercando il calciatore tedesco, vedi bernd dobermann. disambiguazione – se stai... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

