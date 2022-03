Quello diretto è un imprenditore agricolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello diretto è un imprenditore agricolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : COLTIVATORE

Significato/Curiosita : Quello diretto e un imprenditore agricolo

Nell'ordinamento italiano, l'imprenditore agricolo è un tipo di imprenditore definito all'articolo 2135 del codice civile. l'articolo 2135 del codice...

Con abitualità, in costante nel tempo e non occasionale. è considerato coltivatore diretto il piccolo imprenditore che coltiva un fondo (art. 2083 cc)....

