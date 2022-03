Quelli d Economia e Finanze sono accorpati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelli d Economia e Finanze sono accorpati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MINISTERI

Ministero di altri stati, vedi ministero dell'economia e delle finanze (disambigua).

Ministero di altri stati, vedi ministero dell'economia e delle finanze (disambigua). coordinate: 41°54'21.3n 12°29'52.5e / 41.905917°n 12.497917°e41.905917;...

(come i ministeri italiani che hanno quale articolazione di primo livello la direzione generale) o di tipo multidivisionale (come i ministeri italiani...

