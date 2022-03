Quella di Giza si trova in Egitto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella di Giza si trova in Egitto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : NECROPOLI

Significato/Curiosita : Quella di giza si trova in egitto

È quella di cheope. sempre presso giza si trova un altro famoso monumento dell'antico egitto: la grande sfinge. le piramidi di giza. la piramide di chefren...

Disambiguazione – se stai cercando il libro di boris pahor, vedi necropoli (romanzo). in archeologia la necropoli (dal greco nekros, morto e polis, città) disegna un...

