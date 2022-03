Quand è coperto, è grigio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quand è coperto, è grigio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CIELO

Significato/Curiosita : Quand e coperto, e grigio

grigio (canis lupus linnaeus, 1758), detto anche lupo comune o semplicemente lupo, è un canide lupino, presente nelle zone remote del nord america e dell'eurasia...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cielo (disambigua). il cielo è lo spazio siderale percepibile della terra o, per estensione... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cielo (disambigua). il cielo è lo spazio siderale percepibile della terra o, per estensione... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Altre definizioni con quand; coperto; grigio; Vola quand o fugge; Si cambia ai neonati quand o è sporco; Così si mette tutto quand o si fa disordine; Salta quand o non c è più luce; Scoperto , messo in mostra; Luogo coperto in cui parcheggiare aeroplani ing; Unto, coperto di sostanza grassa; Quando piove è coperto ; L undici dei grigio rossi; Sinonimo di grigio ; In Svizzera c è anche quello dei grigio ni; Il vino bianco grigio ;