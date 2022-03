Può scendere in apnea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può scendere in apnea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : SUB

L'apnea è stata la prima forma d'immersione praticata dall'uomo. la possibilità di immergersi in apnea si fonda sull'adattamento fisiologico chiamato "riflesso...

Contenuto al pedice sub – in bibliografia, abbreviazione di sub voce, rimando ad un testo già citato sub – album dei krøyt del 1997 sub – album degli apollyon... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Altre definizioni con scendere; apnea; L ordine di scendere ; Il numero sotto cui si può scendere ; scendere nel ruolo; scendere a sinistra; Si trattiene in apnea ; Il sub la fa in apnea ; Non si fanno in apnea ; Alcuni si immergono in apnea ;