Può essere pungente, glaciale... o becco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può essere pungente, glaciale... o becco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FREDDO

Significato/Curiosita : Puo essere pungente, glaciale... o becco

Questa è una lista dei personaggi della saga l'era glaciale. soprannominato manny. è un mammut burbero, scontroso, cinico ed inizialmente malinconico,...

Temperatura nasce come tentativo di quantificare le nozioni comuni di "caldo" e "freddo". in seguito, la comprensione via via maggiore dei fenomeni termici estende... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Altre definizioni con essere; pungente; glaciale; becco; essere utile ed economico; Pietra, masso può essere vulcanica; Un mandato che può essere conferito dal Presidente della Repubblica; Possono essere fritte, al forno o al rosmarino; Dal sapore pungente ... come il peperoncino; Satirico, pungente ; pungente , aspro; pungente come il fumo di legna; È glaciale in una serie di film d animazione; Un mare glaciale ; È glaciale in una serie di film; Un animale come Sid de L era glaciale ; Assomiglia a un riccio con il becco ; Gallinaceo dal becco rosso; Un bianco uccello dalle macchie nere sopra il becco ; Un uccello dal becco colossale;