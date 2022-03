Protegge molti uomini politici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Protegge molti uomini politici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SCORTA

Significato/Curiosita : Protegge molti uomini politici

scorta – unità o mezzi da combattimento assegnati alla protezione di altre forze, e anche tale attività di protezione scorta – sinonimo di guardia del... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Il silenzio che protegge i criminali; Il liquido che protegge le auto nei mesi freddi; Ne I promessi sposi protegge Renzo e Lucia; Ci protegge dalle infezioni; Il Giuseppe in molti film di Soldini; Piantagione con molti alberi; Andatura irregolare che disegna molti angoli; molti la leggono ma nessuno la scrive; Lo sono sia gli uomini che le balene; Si dice di uomini sedentari e di tarda intelligenza; Possono far tramutare uomini ... in donne; L autore di uomini e no; Lo sono i propagandisti politici ; Veicoli per... politici ; Certi politici detengono quelle del potere; Gli avversari delle colombe nei dibattiti politici ;