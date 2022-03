Premio in secondi dato alle tappe ciclistiche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Premio in secondi dato alle tappe ciclistiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ABBUONO

Significato/Curiosita : Premio in secondi dato alle tappe ciclistiche

Corse a tappe più importanti del calendario ciclistico, insieme al tour de france e la vuelta a españa, ed è inserito dall'unione ciclistica internazionale...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi abbuono (disambigua). in generale, l'abbuono è una riduzione concessa a un debitore su una somma da... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

