Il Placido spagnolo della lirica - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : DOMINGO

Significato/Curiosita : Il placido spagnolo della lirica

José plácido domingo embil, noto come plácido domingo (madrid, 21 gennaio 1941), è un tenore, baritono e direttore d'orchestra spagnolo. tenore lirico-drammatico...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi santo domingo (disambigua). santo domingo (in francese saint-domingue, in creolo haitiano sen domeng...

