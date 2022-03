Più è leggero e più è lungo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Più è leggero e più è lungo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Piu e leggero e piu e lungo

Il salto in lungo è una specialità sia maschile che femminile dell'atletica leggera, in cui gli atleti, dopo una rincorsa, raggiungono la zona limite...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi caffè (disambigua). il caffè (in arabo: , qahwa, in italiano "bevanda stimolante") è una...