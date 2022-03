Il pittore che affrescò la Cappella Baglioni, a Spello Perugia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il pittore che affrescò la Cappella Baglioni, a Spello Perugia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : PINTURICCHIO

Significato/Curiosita : Il pittore che affresco la cappella baglioni, a spello perugia

la cappella baglioni si trova nella collegiata di santa maria maggiore di spello ed è celebre per la presenza di un ciclo di affreschi di pinturicchio...

Noto come pinturicchio o pintoricchio (perugia, 1452 circa – siena, 11 dicembre 1513), è stato un pittore italiano. il soprannome di pinturicchio ("piccolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Altre definizioni con pittore; affrescò; cappella; baglioni; spello; perugia; Un pittore non figurativo; L Ernst pittore surrealista; pittore e architetto del 500; Celebre pittore impressionista francese; affrescò la cappella Suardi; affrescò la Cappella degli Scrovegni; La affrescò Michelangelo; La progettò Palladio e la affrescò Veronese; Affrescò la cappella Suardi; Celebre cappella vaticana; cappella __ Padova: affreschi di Mantegna; Piccola cappella o nicchia che ospita una statua; La signora di una canzone di baglioni ; Reo: canzone di Claudio baglioni del 2020; Un brano di Claudio baglioni : __ facendo; Strada __, nota canzone di Claudio baglioni ; Si espello no sudando; La Cappella di spello affrescata dal Pinturicchio; Espello no i giocatori; Ryder, attaccante del perugia ; Simbolo della città di perugia ; È in provincia di perugia ; La regione di perugia e Terni; Cerca nelle Definizioni