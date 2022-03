Pietra, masso può essere vulcanica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pietra, masso può essere vulcanica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ROCCIA

Significato/Curiosita : Pietra, masso puo essere vulcanica

Faggi, nella parte sottostante il grande parcheggio, si trova il grande masso di trachite noto come rupe tremante o sasso menicante, meglio conosciuto...

Sesia, vedi roccia (torrente). disambiguazione – "pietra" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi pietra (disambigua). una roccia è un aggregato... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Altre definizioni con pietra; masso; essere; vulcanica; Una pietra per coperture; pietra color unghia per cammei; Scolpì famose teste di pietra ; pietra viva; Un masso che affiora; Un ammasso stellare nell Orsa Maggiore; Uno sterminato ammasso di stelle; Un ammasso di stelle; Un mandato che può essere conferito dal Presidente della Repubblica; Possono essere fritte, al forno o al rosmarino; Può essere da cavallo... o del sabato sera; A scuola può essere a righe e a quadretti; Roccia vulcanica per costruzioni; Una roccia vulcanica durissima; Pietra di origine vulcanica ; Lago del Napoletano di origine vulcanica ; Cerca nelle Definizioni