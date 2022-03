Un piatto per il dessert - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un piatto per il dessert. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : PORTADOLCI

Significato/Curiosita : Un piatto per il dessert

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi dessert (disambigua). il dessert è una portata dolce che viene normalmente servita alla fine...

Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Altre definizioni con piatto; dessert; Il piatto di carne cruda con grana; Risi e : piatto veneto; Osso piatto in mezzo al petto; Un primo piatto di pasta all uovo; Un dessert ... tremolante; La fine del dessert ; Piccoli dessert o pasticcini; Un tremolante dessert ; Cerca nelle Definizioni