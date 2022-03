Il petrolio ne è una miscela - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il petrolio ne è una miscela. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : IDROCARBURI

Significato/Curiosita : Il petrolio ne e una miscela

petrolio (disambigua). il petrolio (dal termine tardo latino petroleum, composto da petra "roccia", e oleum "olio", cioè "olio di roccia") è una miscela...

Cicloalchino) gli idrocarburi alifatici ciclici sono detti idrocarburi aliciclici. a seconda del tipo di struttura, gli idrocarburi aromatici si possono... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Altre definizioni con petrolio; miscela; Gas di petrolio Liquefatto; II petrolio della Shell; Il petrolio a Dallas; Grossi contenitori per vino... o petrolio ; miscela per bombe incendiarie; Una miscela incendiaria; miscela incendiaria utilizzata per saldare; miscela incendiaria per bombe; Cerca nelle Definizioni