Pesci della famiglia sparidi come il puntazzo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pesci della famiglia sparidi come il puntazzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SARAGHI

Significato/Curiosita : Pesci della famiglia sparidi come il puntazzo

il sarago pizzuto (diplodus puntazzo (walbaum, 1792)) è un pesce della famiglia degli sparidi. è comune nel mar mediterraneo, nel mar nero e nell'oceano...

Appartenente alla famiglia sparidae, comunemente noti come saraghi. benché le dimensioni dei saraghi che si possono in genere osservare vicino alle coste frequentate... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Altre definizioni con pesci; della; famiglia; sparidi; come; puntazzo; Non sapersi decidere: non sapere che pesci __; pesci di torrente; pesci di mare; I pesci olini appena nati; Il Placido spagnolo della lirica; Giganti della strada; Scheletro della testa; Trasmette il movimento della pedalata alla ruota; Una famiglia d utili piante tropicali; Pianta tropicale della famiglia delle Palme; Il pelosissimo cugino della famiglia Addams; Celebre famiglia di pittori bolognesi del 500; Pesci sparidi argentei dalla carne pregiata; Perni usati come bulloni; come uno spazio senza limiti; Non dritte... come giornate no; Movimento oscillatorio come quello delle onde; Cerca nelle Definizioni