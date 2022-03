Pesce come lo sgombro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pesce come lo sgombro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

lo sgombro (scomber scombrus), chiamato anche maccarello, scombro o lacerto a seconda delle zone d'italia, è un pesce di mare appartenente alla famiglia...

La palamita (sarda sarda) è un pesce di mare appartenente alla famiglia scombridae. è diffusa nel mar mediterraneo, nel mar nero (dove non si riproduce)...

