Perni usati come bulloni - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : CHIAVARDE

Significato/Curiosita : Perni usati come bulloni

Dei fori a diametro variabile per l'alloggiamento di perni conici. i perni conici vengono usati per la costruzione di assemblaggi autobloccanti: il perno...

Nella piastra stessa. nel caso delle navi a vapore, venivano definite chiavarde per piastra di fondazione quelle che servivano a fissare sulla piastra...

