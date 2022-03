Permette i fantascientifici spostamenti effettuati in tempo reale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Permette i fantascientifici spostamenti effettuati in tempo reale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : TELETRASPORTO

Significato/Curiosita : Permette i fantascientifici spostamenti effettuati in tempo reale

Durante un viaggio nel tempo, cioè è un duplicato di sé stessi in una diversa linea temporale della propria storia presente o futura, reale o alternativa. è...

il teletrasporto quantistico agisce sulla velocità, i ponti di einstein-rosen sulla gravitazione. nella narrativa fantastica, il teletrasporto (o un'analoga... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

