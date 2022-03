Perla dell Alto Adige - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Perla dell Alto Adige. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MERANO

Significato/Curiosita : Perla dell alto adige

Ladin; [li'gats la'din]), è un idioma retoromanzo parlato in trentino-alto adige, veneto e friuli-venezia giulia. l'origine del ladino nella sua componente...

merano (ipa: /me'rano/, meran [me'n] in tedesco, maran [ma'ra] in ladino) è un comune italiano di 41 115 abitanti, capoluogo della comunità comprensoriale... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

