Vi passa Babbo Natale per entrare in casa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi passa Babbo Natale per entrare in casa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CAMINO

Significato/Curiosita : Vi passa babbo natale per entrare in casa

Proprio a siracusa, città natale della santa. poi nella notte di natale per tradizione si ha babbo natale. in spagna ed in paesi con tradizioni simili...

Altre definizioni con passa; babbo; natale; entrare; casa; Pertiene ai Greci, del passa to o contemporanei; Pianti e sospiri... d un tempo passa to; Rodono a ogni passa ta; Compagnia aerea britannica del passa to; L albero che babbo Natale cerca in ogni casa; Il nababbo di Disney; Vettura di babbo Natale; Cosi è chiamato babbo Natale dagli Inglesi; La città natale di D Annunzio; Sta in cima all albero di natale ; Ci sono quelli genealogici... o di natale ; Quella di natale è suggestiva; Rientrare in sede; Una strada che evita di entrare in città; Si pagava per entrare ; entrare a sinistra; Si paga mensilmente al padrone di casa ; Un simbolo della casa : __ domestico; Una casa che stampa libri; casa di moda italiana; Cerca nelle Definizioni