Parte anteriore del palco in teatro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parte anteriore del palco in teatro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PROSCENIO

Significato/Curiosita : Parte anteriore del palco in teatro

È il più antico teatro di odessa, in ucraina. il teatro e la scalinata potëmkin sono gli edifici più famosi di odessa. il primo teatro dell'opera fu inaugurato...

il bordo esterno del proscenio è occupato dalla ribalta elettrica che un tempo ospitava la buca del suggeritore. il proscenio è parte integrante dello... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

