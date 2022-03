Un parlottio lamentoso a bassa voce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un parlottio lamentoso a bassa voce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BORBOTTIO

Usato per riprodurre un ringhio. grunt onomatopea usata per riprodurre il borbottio rabbioso o il fastidio., in alternativa a "sgrunt". gulp suono onomatopeico... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Altre definizioni con parlottio; lamentoso; bassa; voce; Guaito lamentoso e insistito dei cani; Che è solito lagnarsi, lamentoso ; L aletta che chi guida abbassa per vederci; Quand è bassa c è più spiaggia; La città lombarda divisa in bassa e Alta; La nota più... bassa ; Sostenuti a voce , tifati; Si dà alla voce ; voce ... di temporale; Il minimo di voce ;