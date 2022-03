Paga il bollo e l assicurazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Paga il bollo e l assicurazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : AUTO

Significato/Curiosita : Paga il bollo e l assicurazione

Automobilistica (o bollo auto, oppure anche tassa automobilistica regionale, in precedenza denominata anche tassa di circolazione) è un tributo locale...

Disambiguazione – "auto" rimanda qui. se stai cercando la rivista auto, vedi auto (periodico). l'autovettura (spesso definita automobile, comunemente chiamata... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Altre definizioni con paga; bollo; assicurazione; Si paga mensilmente al padrone di casa; Lo sono i propaga ndisti politici; La tassa che si paga in autostrada; Prezzo o costo da paga re per un bene o servizio; C è quella da bollo ; Può essere da bollo ; Quello rosa è un francobollo molto raro; Quello filatelico è uno speciale bollo figurato; L incidente per l assicurazione ; Un assicurazione per chi guida; Tipo di assicurazione per automobilisti; Somma più elevata risarcibile da un assicurazione ; Cerca nelle Definizioni