Onorabile come l età di un centenario - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Onorabile come l età di un centenario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : VENERANDA

Significato/Curiosita : Onorabile come l eta di un centenario

Anni di dedicarsi ad una vita eremitica e di preghiera come era uso nel medioevo anche per altre giovani della sua stessa età. entrò quindi in un romitorio...

La veneranda fabbrica del duomo di milano è la fabbriceria della cattedrale di milano. dal 1387, anno della sua fondazione, si è occupata della sua costruzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Altre definizioni con onorabile; come; centenario; come la riviera in Romagna o in Puglia; Stupiti, sorpresi... come portieri; L Edmond astronomo inglese di una nota come ta; Cotto allo spiedo... come un pollo da asporto; Il centenario le ha doppie; centenario ... come un laico!; E' bella quella del centenario ; Cerca nelle Definizioni