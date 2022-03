Oculata nello spendere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Oculata nello spendere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ECONOMA

Significato/Curiosita : Oculata nello spendere

Vita quale egli conduceva, era noto per le sue manie di grandezza e per spendere a piene mani. la famiglia sanfelice carica di debiti si trovò ben presto...

Il principio teorico di organizzazione delle lingue, vedi economia (linguistica). per economia – dal greco (oikos), "casa" inteso anche come "beni... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Altre definizioni con oculata; nello; spendere; Viene inoculata da una zanzara; Avvicendamento nel lavoro e nello sport ing; Le case automobilistiche nello sport; Moderati nello spendere; Si cambiano nello zapping; Moderati nello spendere ; Possono spendere e spandere; Non hanno problemi nello spendere ; Li possiamo spendere anche in Francia; Cerca nelle Definizioni