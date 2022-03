Occorre nelle decisioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Occorre nelle decisioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CALMA

Significato/Curiosita : Occorre nelle decisioni

Vengono prese le decisioni nei diversi contesti; invece, chi adotta un approccio normativo cerca di individuare il modo con cui le decisioni dovrebbero essere...

Con calma è un singolo del rapper portoricano daddy yankee, pubblicato il 24 gennaio 2019 dalla el cartel records. il brano, cantato in lingua anglo-spagnola... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

