La nutre chi... non può vedere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La nutre chi... non può vedere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ANTIPATIA

Significato/Curiosita : La nutre chi... non puo vedere

Al bar di joe. non vuole vedere le persone. quando entrano, tutta la stanza applaude. la maggior parte dei loro stretti colleghi e la famiglia di owen...

L'antipatia è una forma più o meno intensa di avversione contro persone o cose. il termine è il contrario della simpatia. il termine antipatia deriva dal... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Altre definizioni con nutre; vedere; nutre il cavallo; Coleottero che si nutre di legno; C è chi lo nutre implacabile; C è chi lo nutre implacabile; Nei ristoranti permette di vedere il cuoco al lavoro; Persone che sono in grado di vedere il futuro; Non voler vedere nessuno; Lo scultore greco del Torso del Belvedere ; Cerca nelle Definizioni