Non l abbattono le sventure - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non l abbattono le sventure. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FORTE

Significato/Curiosita : Non l abbattono le sventure

"divieto". così penelope per non addolorarsi per l'assenza di ulisse "vieta" all'aedo femio di ricordare con il canto le sventure degli achei al loro ritorno...

Della cp forte agnosticismo forte (agnosticismo positivo) – posizione filosofica forte dei marmi – comune della provincia di lucca san mauro forte – comune... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

