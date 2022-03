Nero di __, pregiato vino rosso della Puglia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nero di __, pregiato vino rosso della Puglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TROIA

Significato/Curiosita : Nero di __, pregiato vino rosso della puglia

Il barolo è un vino rosso a denominazione di origine controllata e garantita prodotto in alcuni comuni del piemonte. la zona di origine delle uve adatte...

Altri significati, vedi troia (disambigua). coordinate: 39°57'27n 26°14'20e / 39.9575°n 26.238889°e39.9575; 26.238889 troia o ilio (in greco antico:... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Altre definizioni con nero; pregiato; vino; rosso; della; puglia; Un legno nero e lucente; Il suo nero colora un noto risotto; Il tenero del pane; O bianco o nero : o tutto o __; Legno massiccio pregiato usato per mobili; È pregiato quello di Boemia; pregiato cartoncino usato per biglietti da visita; pregiato vino modenese; Indica il nome del vino sulla bottiglia; Lo è il vino ... riscaldato; Il vino del gallo nero; La Savino attrice; Un grosso serpente non velenoso; L ha grosso l affannato; Il solo porto giordano sul Mar rosso ; Grosso pesce marino; L Allen punto di riferimento della Beat generation; Il Nicola famoso scenografo della Scala del secolo scorso; Suono della campana che segna l orario; La prova che precede la prima della Scala; Come la riviera in Romagna o in puglia ; Antichi abitatori, di origine forse greca, della puglia ; La Garganico è in puglia ; È di fronte alla puglia ; Cerca nelle Definizioni