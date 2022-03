Movimento oscillatorio come quello delle onde - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Movimento oscillatorio come quello delle onde. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DONDOLIO

Significato/Curiosita : Movimento oscillatorio come quello delle onde

Particella si sposta dal suo punto di riposo (asse delle ascisse) fino al culmine del movimento oscillatorio, rappresentato dal ramo crescente di parabola...

(dc comics). humpty dumpty, talvolta tradotto in unto dunto o tombolo dondolo, è un personaggio di una filastrocca di mamma oca, rappresentato come un... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

