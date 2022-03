Molte __ vale a dire spesso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Molte __ vale a dire spesso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : VOLTE

Significato/Curiosita : Molte __ vale a dire spesso

Cozzare, vale a dire "andare in prigione": andare in bianco significa non raggiungere lo scopo, non ottenere quanto sperato. un pescatore che torna a casa...

Il voice over lte (volte) è una tecnologia che consente di instaurare chiamate vocali su rete lte (4g) basandosi sul modello architetturale ip multimedia... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Altre definizioni con molte; vale; dire; spesso; In molte specie quelli femminili sono uguali; Aiuta in molte situazioni difficili; Una mèta romana di molte comparse; Permette molte acconciature; In matematica vale 3,14; La nostra ha la forma di uno stivale ; vale S.p.A. a Berlino; Sconfissero l imperatore vale nte ad Adrianopoli; Ribadire senza ridire ; Demme che ha dire tto Il silenzio degli innocenti; Stoffa usata per impedire a qualcuno di parlare; È formata da tanti musicisti e un dire ttore; Tubano spesso nelle città; Animale spesso rappresentato nei peluche; Sciarpa sulle spalle, spesso indossata dalle nonne; Tipica pasta corta ligure, spesso condita al pesto; Cerca nelle Definizioni