Il materassino per il judo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il materassino per il judo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TATAMI

Significato/Curiosita : Il materassino per il judo

E per estensione, indica un luogo ove il reiho ( reiho, etichetta) è requisito fondamentale. nel dojo, il judo viene praticato su un materassino chiamato...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tatami (disambigua). il tatami () è una tradizionale pavimentazione giapponese composta da... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Altre definizioni con materassino; judo; Il materassino per gli incontri di judo; Il materassino per il juso; Il materassino da judo; Lo sono judo e karate; Grado per judo isti; Il materassino per gli incontri di judo ; Un grado per judo isti; Cerca nelle Definizioni