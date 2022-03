Se le mangia chi si pente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se le mangia chi si pente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : DITA

Insignificante. e le vengono i rimorsi, si pente di non aver seguito i consigli di sua madre che le diceva di dedicarsi all'arte e di diventare un museo, e le viene...

Le dita sono le estremità articolari delle mani e dei piedi dell'essere umano o degli animali. la presenza delle dita caratterizza la classe dei tetrapodi... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Altre definizioni con mangia; pente; In un cartone mangia va libri di cibernetica; mangia re... a Londra; Se ne mangia no i germogli; Lo stato in cui si mangia no wurstel e crauti; Serpente costrittore di notevoli dimensioni; Così è l uomo serpente ; Si lasciò tentare dal serpente ; Serpente velenosissimo;